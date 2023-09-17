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  4. Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı

Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı

Hatay'da 4 kişilik bir aile ile bir kaptanın denize açıldığı sürat teknesi alev aldı. Teknedekiler, Sahil Güvenlik ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı - Resim: 1

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik sahilinde 4 kişilik bir aile, bir kaptanla beraber sürat teknesiyle denize açıldı. Gezinti sırasında teknenin motorundan henüz bilinmeyen nedenle alev çıktı.

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Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı - Resim: 2

DHA'nın haberine göre hafif şekilde yaralanan 2 genç kız, suya atladı. İhbar üzerine bölgeye Samandağ Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Teknedekiler Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen tekne kullanılamaz hale geldi. 

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Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı - Resim: 3

Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları Samandağ Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kollarında birinci derece yanık olduğu belirlenen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı - Resim: 4
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