Hatay'da depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor

Beluk, "1. etap afet konutlarında 827 adet konut bulunuyor. Kuzey yan tarafında bulunan Payas 2. etap afet konutlarında ise 530 konut bulunuyor. Toplam bin 351 tane afet konutu var. Bu süreç içerisinde 698 hak sahibi 3 Şubat tarihinde Antakya'da çekilen kura ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden evin anahtarlarını almışlardır. Bazı eksiklikler mevcut olduğu için müteahhide süre verildi. Süre sonrasında eksikler giderildi. Dün itibarıyla da vatandaşlarımıza evlerinin tamamen anahtarı verilerek, taşınma süreci başlamıştır" şeklinde konuştu.