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  3. 31 Mayıs 2019 13:52

Hatay'da gizemli keşif

Hatay'ın Yayladağ ilçesindeki Beyaz Kumsal mevkisinden 20 metre derine yapılan dalış ile günümüzde faal olmayan volkanik Kel Dağı'nın içine girilerek, yeni bir su altı mağarası keşfedildi.

Hatay'da gizemli keşif

Dalış eğitmeni ve rehber balık adam Mahmut İğde ile dalış partneri doktor Cihan Öztürk, denizin altından Kel Dağı'nın içine girerek, görsel olarak peribacalarını andıran bir su altı mağarası buldu.

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Hatay'da gizemli keşif

Günümüzde faal olmayan bir volkanik dağ olan 1736 metre yükseklikteki Kel Dağı'nın altındaki bu mağaraya, deniz seviyesinden 19 metre derine dalınarak giriş yapılabiliyor.

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Hatay'da gizemli keşif

Ana girişten 120 metre suyun altında ilerledikten sonra görselliğiyle büyüleyen mağaraya ulaşılıyor.

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Hatay'da gizemli keşif

Araştırmacı ekip, mağaranın bilinmeyenlerini ortaya çıkarmak için keşif dalışlarını sürdürüyor.

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