Hatay'da hasadı başladı: Tarlada 50 TL'ye satılıyor
Hatay'ın Payas ilçesinde fasulye hasadı başladı. Taze fasulye tarlada 50 TL'den alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
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Türkiye’nin en bereketli olan topraklarından olan Hatay’da bahar mevsiminin gelmesiyle birçok tarım ürününde hasat başladı.
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Yaz sebzesi olan fasulyede de hasat başladı. Payas ilçesinde yaşayan depremzede Mehmet Aktürk, açık alanda 3 dönüm araziye ektiği taze fasulyenin hasadına başladı.
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Taze fasulye tarladan perakende olarak 50 TL’den alıcı bulurken, hale 40 TL’den satılıyor.
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