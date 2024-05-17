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Hatay'da hasadı başladı: Tarlada 50 TL'ye satılıyor

Hatay'ın Payas ilçesinde fasulye hasadı başladı. Taze fasulye tarlada 50 TL'den alıcı buluyor.

Kaynak: İHA
Hatay'da hasadı başladı: Tarlada 50 TL'ye satılıyor - Resim: 1
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Hatay'da hasadı başladı: Tarlada 50 TL'ye satılıyor - Resim: 2

Türkiye’nin en bereketli olan topraklarından olan Hatay’da bahar mevsiminin gelmesiyle birçok tarım ürününde hasat başladı. 

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Hatay'da hasadı başladı: Tarlada 50 TL'ye satılıyor - Resim: 3

Yaz sebzesi olan fasulyede de hasat başladı. Payas ilçesinde yaşayan depremzede Mehmet Aktürk, açık alanda 3 dönüm araziye ektiği taze fasulyenin hasadına başladı. 

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Hatay'da hasadı başladı: Tarlada 50 TL'ye satılıyor - Resim: 4

Taze fasulye tarladan perakende olarak 50 TL’den alıcı bulurken, hale 40 TL’den satılıyor.

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