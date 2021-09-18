Hatay'da heyelan: Yol trafiğe kapatıldı
Hatay’ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolu dün gece meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, hafta içi etkili olan sağanak yağış nedeniyle Samandağ-Arsuz çevreyolunda kaya parçaları yola düştü.
Küçük ve büyük kaya parçalarının düştüğü yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
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Kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.
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Yoldan geçmek üzere gelen otomobiller tek tek geri gönderildi.
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