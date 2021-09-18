  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Hatay'da heyelan: Yol trafiğe kapatıldı

Hatay'da heyelan: Yol trafiğe kapatıldı

Hatay’ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolu dün gece meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, hafta içi etkili olan sağanak yağış nedeniyle Samandağ-Arsuz çevreyolunda kaya parçaları yola düştü.

Küçük ve büyük kaya parçalarının düştüğü yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

1 / 13

Kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

2 / 13

Yoldan geçmek üzere gelen otomobiller tek tek geri gönderildi.

3 / 13
4 / 13