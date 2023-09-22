Hatay’da kalıcı konutların son hali görüntülendi

İnsanlarımızın tamamı evine yerleşecek. Şuan gördüğünüz gibi burada 4 bin tane konut yapılıyor. İnşallah bu konutların yüzde 50’si yıl başına kadar teslim edilecek. Biz bir an önce kış gelmeden teslim etmek isteriz ama buradaki ihalelerin tamamı 1 yıllık verilmişti. Buda 2024 yılının Nisan aylarını bulur. İnşallah burada çok güzel bir Hassa; 4 bin konutluk, 20 bin nüfusluk bir ilçe olacak. Çok güzel yeşil bir bölge olacak, burayı görenler tanıyamayacak. Biraz daha sabredersek çok güzel bir Hassa olacağına inanıyorum. Ben bize destek verenlere teşekkür ederim” dedi