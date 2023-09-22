Hatay’da kalıcı konutların son hali görüntülendi
Depremin vurduğu Hatay’ın Hassas ilçesinde inşa edilen 3878 afet konutunun tamamlanmasıyla birlikte adeta yeni bir şehir ortaya çıkacak. Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, afet konutlarının yarısının yıl başında teslim edilmesinin planlandığını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Hassa ilçesinde de binlerce konut yerle bir oldu ve binlerce vatandaş evsiz kaldı.
İHA'nın haberine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, enkaz kentte vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturmak için depremin hemen ardında çalışmalarına başlamıştı. Hassa ilçesine de 3878 adet afet konutu inşa edilecek. Bu konutlarının yaklaşık yarısının yıl başında depremzede vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor. Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde 4 etaptan oluşan konutların tamamlanmasıyla birlikte adeta yeni bir kent ortaya çıkacak.
Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, afet konutlarında emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirerek “Toplu konutların yapıldığı alandayız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rabbim bin kere razı olsun. Deprem gününden bu güne kadar hep yanımızda oldular. Bu evlere yerleşene kadar da yanımızda olacaklar inşallah. Bu evlere yerleştirene kadar da bir tane insanımız aç ve açıkta kalmayacak. .
İnsanlarımızın tamamı evine yerleşecek. Şuan gördüğünüz gibi burada 4 bin tane konut yapılıyor. İnşallah bu konutların yüzde 50’si yıl başına kadar teslim edilecek. Biz bir an önce kış gelmeden teslim etmek isteriz ama buradaki ihalelerin tamamı 1 yıllık verilmişti. Buda 2024 yılının Nisan aylarını bulur. İnşallah burada çok güzel bir Hassa; 4 bin konutluk, 20 bin nüfusluk bir ilçe olacak. Çok güzel yeşil bir bölge olacak, burayı görenler tanıyamayacak. Biraz daha sabredersek çok güzel bir Hassa olacağına inanıyorum. Ben bize destek verenlere teşekkür ederim” dedi