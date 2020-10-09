Hatay alev alev! Orman yangını 3 ilçeye sıçradı
Hatay'ın Belen ilçesinde trafo patlaması nedeniyle çıkan orman yangını İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kesiştiği bir bölgede çıkan yangın, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Alevler Sarımazı Mahallesi'ndeki bazı evler ile Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'ndeki bir fabrikaya da sıçradı. Bazı evler tedbir amacıyla boşaltılırken, rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Belen ilçesinin kırsal Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgeleri arasındaki yerleşim yerine yakın bir bölgede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Trafonun patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangın, alevlerin de etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karadan, yangın söndürme helikopteri ve uçakla da havadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahalede zaman zaman güçlük yaşandığı belirtildi.