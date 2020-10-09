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  3. 09 Ekim 2020 15:37

Hatay alev alev! Orman yangını 3 ilçeye sıçradı

Hatay'ın Belen ilçesinde trafo patlaması nedeniyle çıkan orman yangını İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Hatay alev alev! Orman yangını 3 ilçeye sıçradı

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Hatay alev alev! Orman yangını 3 ilçeye sıçradı

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kesiştiği bir bölgede çıkan yangın, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Alevler Sarımazı Mahallesi'ndeki bazı evler ile Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'ndeki bir fabrikaya da sıçradı. Bazı evler tedbir amacıyla boşaltılırken, rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Hatay alev alev! Orman yangını 3 ilçeye sıçradı

Belen ilçesinin kırsal Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgeleri arasındaki yerleşim yerine yakın bir bölgede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Trafonun patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangın, alevlerin de etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karadan, yangın söndürme helikopteri ve uçakla da havadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahalede zaman zaman güçlük yaşandığı belirtildi. 

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Hatay alev alev! Orman yangını 3 ilçeye sıçradı

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR
Alevler, rüzgarın da etkisiyle Belen ilçesinin Sarımazı Mahallesi, Arsuz ilçesinin Nardüzü Mahallesi ve İskenderun ilçesine bağlı İsmet İnönün Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı.

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