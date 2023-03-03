Hatay'da kuyumcuları yağmalayan 5 kişi İstanbul'da yakalandı

Adreste yapılan aramada 32 parça yaklaşık 400 gram ağırlığında kolye, yüzük ve küpe, 2 adet yarım altın, 4 adet çeyrek altın, 1 adet gümüş tespih, 1 adet kol saati ve bin 415 TL ele geçirildi. Aynı zamanda şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını satıp lüks otomobil satın aldıkları belirlendi. Baskın yapılan evde ve otomobilde bulunan altın ve paraların yanı sıra otomobile de el konuldu.