Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol, güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatılırken, yaralanan 3 jandarma, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.