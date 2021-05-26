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  4. Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı

Hatay'da minibüs alt geçide düştü: 3 jandarma yaralı

Hatay'da, jandarma ekiplerinin taşındığı minibüs, kavşaktaki virajda kontrolden çıkıp, alt geçide düştü. Kazada 3 jandarma, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Antakya- İskenderun kara yolunda meydana geldi. Jandarma ekiplerini taşıyan minibüs, kavşaktaki virajda kontrolden çıkarak, demir korkulukları kırıp, alt geçide düştü.

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Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol, güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatılırken, yaralanan 3 jandarma, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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