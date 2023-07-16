Hatay’da orman yangını büyüyor
Hatay’ın Belen ilçesinde devam eden orman yangını ekiplerin müdahalesine rağmen büyümeye devam ediyor. Yangın 21 helikopter ve 9 uçakla söndürülmeye çalışılırken havanın kararmasıyla havadan müdahale sona erdi.
Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye 21 helikopter, 9 uçak, 59 arazöz, 500 personel sevk edildi. Yangına müdahalede bulunan ekiplere askeri helikopterler de destek veriyor.
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Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.
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Yangının yol açtığı duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Antakya ilçesinde de gökyüzünü kapladı.
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