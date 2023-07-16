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Hatay’da orman yangını büyüyor

Hatay’ın Belen ilçesinde devam eden orman yangını ekiplerin müdahalesine rağmen büyümeye devam ediyor. Yangın 21 helikopter ve 9 uçakla söndürülmeye çalışılırken havanın kararmasıyla havadan müdahale sona erdi.

Hatay’da orman yangını büyüyor - Resim: 1

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Hatay’da orman yangını büyüyor - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye 21 helikopter, 9 uçak, 59 arazöz, 500 personel sevk edildi. Yangına müdahalede bulunan ekiplere askeri helikopterler de destek veriyor.

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Hatay’da orman yangını büyüyor - Resim: 3

Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

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Hatay’da orman yangını büyüyor - Resim: 4

Yangının yol açtığı duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Antakya ilçesinde de gökyüzünü kapladı.

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