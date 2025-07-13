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  4. Hatay'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle alevler bir anda yayıldı

Hatay'da orman yangını

Hatay'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA / İHA
Hatay'da orman yangını - Resim: 1

Hatay'ın Antakya ilçesi Dağ Mahallesi Habibi Neccar Dağı eteklerinde saat 13.20 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. 

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Hatay'da orman yangını - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. 

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Hatay'da orman yangını - Resim: 3

Ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale başlattı. (DHA)

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Hatay'da orman yangını - Resim: 4

Kısa sürede başlayan karadan müdahaleye helikopter ve uçak ile havadan da destek verildi.

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