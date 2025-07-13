Hatay'da orman yangını
Hatay'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA / İHA
Hatay'ın Antakya ilçesi Dağ Mahallesi Habibi Neccar Dağı eteklerinde saat 13.20 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
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Ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale başlattı. (DHA)
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Kısa sürede başlayan karadan müdahaleye helikopter ve uçak ile havadan da destek verildi.
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