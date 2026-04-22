Hatay'da satırlı saldırgan dehşeti: Bir saatte 3 kişiyi yaraladı

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Polis ekipleri, yaklaşık bir saatte 3 kişiyi yaralayan M.S.'yi kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemede, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı belirlenen M.S.'nin saldırdığı kişileri tanımadığı ve aralarında herhangi bir bağlantı olmadığı tespit edildi. 'Uyuşturucu kullanma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 15 suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli, emniyete götürüldü. Yaralılardan A.İ.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı, diğerlerinin durumunun iyi olduğu bildirildi.