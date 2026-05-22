Hatay'da sele kapılan 19 yaşındaki gençten acı haber
Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli yağışların Karaçay Nehri'ni taşırması sonucu çöken köprüden aracıyla sulara kapılan 19 yaşındaki D.H.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı felç etti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi’nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü'nün Samandağ’a gidiş yönünü çökertti.
Çökme esnasında köprünün üzerinde giderken nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki M.P. ve 19 yaşındaki D.H. kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarını sürdürüyordu.
Ekiplerin sürdürdükleri çalışmalarda Akdeniz ve Asi Nehri’nin buluştuğu noktada bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesedin kayıp olarak aranan 19 yaşındaki D.H.’ye ait olduğu anlaşıldı.