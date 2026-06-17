Hatay'da yürüyüşe çıkan vatandaşın dikenli kirpiyi kurtarma operasyonu kamerada

Kurtarma anlarını saniye saniye cep telefonuyla kaydeden ve görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla takdir toplayan Yener Dalgıç, o anları ve hayvanın türüne dair yaptığı araştırmayı şu sözlerle paylaştı: "Her insanın yapması gereken bir şeyi yaptık. Çevrede bir arkadaş tahta buldu, o tahtayı sağa sola koyup çıkmasını bekledik. Kendi yuvasına gitmiş gibi bir havası oldu.