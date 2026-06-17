Hatay'da yürüyüşe çıkan vatandaşın dikenli kirpiyi kurtarma operasyonu kamerada
Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan Yener Dalgıç ve arkadaşları, çukurda mahsur kalan bir dikenli kirpiyi tahta parçası yardımıyla kurtardı. 25 dakikalık çaba sonucunda doğaya geri dönen kirpinin o anları kameralara yansıdı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, doğal yaşam alanlarının korunmasına dair sosyal medyada geniş yankı uyandıran örnek bir kurtarma olayı yaşandı. Harbiye Mahallesi kırsalında doğa yürüyüşüne çıkan doğaseverler, dik bir çukurun içerisinde mahsur kalan "dikenli kirpi" türü bir yaban hayvanını kendi imkanlarıyla kurtararak doğal ortamına kavuşturdu.
Yener Dalgıç ve arkadaşları, dağlık alanda gerçekleştirdikleri 18 kilometrelik yürüyüş parkurunun dönüşünde, araçlarına ulaşmak için kullandıkları kestirme yol üzerinde çukura düşmüş ve kendi imkanlarıyla çıkamayan büyük bir dikenli kirpi fark etti.
Hayvana doğrudan fiziksel temas kurmanın zorluğu ve stres yaratma ihtimali üzerine, çevreden temin edilen uzun bir tahta parçası çukurun kenarına rampa şeklinde yerleştirildi. Yapılan bu rampa müdahalesinin ardından ekip yaklaşık 25 dakika sessizce bekledi. İlk denemelerinde başarısız olan kirpi, dinlendikten sonra kendini zorlayarak tahta rampa üzerinden tırmanmayı başardı ve hızla gözden kaybolarak yuvasına döndü.
Kurtarma anlarını saniye saniye cep telefonuyla kaydeden ve görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla takdir toplayan Yener Dalgıç, o anları ve hayvanın türüne dair yaptığı araştırmayı şu sözlerle paylaştı: "Her insanın yapması gereken bir şeyi yaptık. Çevrede bir arkadaş tahta buldu, o tahtayı sağa sola koyup çıkmasını bekledik. Kendi yuvasına gitmiş gibi bir havası oldu.