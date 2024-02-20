Hatay'da zeytin ağaçlarını yerinden söken dev hortum kamerada

Son günlerde Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına ve yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Altınözü ilçesi, Sarıbük Mahallesi mevkiinde de hortum etkili oldu. Aniden ortaya çıkan hortum, mahalle sakinleri arasında paniğe sebep oldu.