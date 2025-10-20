Hatay'ı vuran sağanak yağışların geride bıraktığı yıkım kamerada
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış özellikle Payas ilçesinde büyük bir yıkıma yol açtı...
Şiddetli yağış nedeniyle Hatay'ın Payas ilçesi genelinde cadde ve sokaklar göle dönerken, derelerdeki su seviyesinin yükselmesiyle taşkınlar meydana geldi.
Payas'a bağlı Çınarlık ve Kartallık yaylalarında yollar çöktü, bazı evlerde hasar oluştu.
Yoğun yağışın ardından bölgedeki zarar, dron görüntülendi.
Yolların çökmesi sonucu bazı yaylalarda ulaşım sağlanamazken, bölgede yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı.
