Hava bir anda soğudu, 16 cm'lik dolu yağdı!
Avustralya'nın kuzey doğusunun bazı bölgelerinde 16 cm çapındaki büyük dolu taneleri camları ve güneş panellerini parçaladı.
Avustralya’da, bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük dolu tanesinin yağdığı açıklandı.
1 / 6
Ülke meteoroloji bürosu tarafından yapılan açıklamada, bu hafta Avustralya'nın doğu kıyısına rekor büyüklükte dolu yağışı düştüğü belirtildi.
2 / 6
Yağan dolu tanesinin greyfurttan daha büyük olduğu belirtilirken, Queensland eyaletinin bazı bölgelerinde camları ve güneş panellerini kırdığı aktarıldı.
3 / 6
Meteoroloji Bürosu (BOM), Brisbane'in 954 km kuzeyindeki Mackay'ın kuzeyindeki Yalboroo bölgesinde sert bir fırtına görüldüğünü ve 16 cm çapında rekor boyutlu dolu taneleri getirdiğini söyledi.
4 / 6