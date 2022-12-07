Hava buz kesti! Birçok şehir kar altında
Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları azaldı, bazı illerde kar yağışı etkili oldu. İşte yurttan kar manzaraları...
Yurdun birçok kentinde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
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VAN
Van`da gece saatlerinde başlayan ve sabah da etkisini sürdüren kar nedeniyle ağaç ve araçların üzerinde kar birikti.
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VAN
Yüksek kesimlerde ise sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı.
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VAN
Araç sahipleri de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
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