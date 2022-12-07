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Hava buz kesti! Birçok şehir kar altında

Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları azaldı, bazı illerde kar yağışı etkili oldu. İşte yurttan kar manzaraları...

Hava buz kesti! Birçok şehir kar altında - Resim: 1

Yurdun birçok kentinde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

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Hava buz kesti! Birçok şehir kar altında - Resim: 2

VAN
Van`da gece saatlerinde başlayan ve sabah da etkisini sürdüren kar nedeniyle ağaç ve araçların üzerinde kar birikti.

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Hava buz kesti! Birçok şehir kar altında - Resim: 3

VAN
Yüksek kesimlerde ise sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı.

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Hava buz kesti! Birçok şehir kar altında - Resim: 4

VAN
Araç sahipleri de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

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