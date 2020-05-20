Hava karardı, her yeri ''kronomid'' sardı!
Büyükçekmece Gölü yakınlarındaki mahallelerde görülen ''kronomid'' olarak bilinen sivrisinekler havanın kararmasıyla dün akşam her yeri sardı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim.Üyesi Fatih Dikmen, ilaçlama dışında farklı yöntemlerle mücadele edilmesini önerildi.
ŞİKAYETLER BİTMİYOR
Büyükçekmece’de özellikle akşam karanlığının basması ve lambaların yanmaya başlaması ile birlikte Büyükçekmece Gölü kıyısındaki sazlık alandan çevredeki mahallelere büyük sinek istilası görülüyor. Özellikle 19 Mayıs, Dizdariye, Mimarsinan, Kamiloba, Pınartepe, Sinanoba Mahallesi'nde yaygın görülen sinekler ışığın bulunduğu yer yere akın edince rahatsızlıklar arttı.
Belediye ekipleri özellikle akşam saatlerinden itibaren ilaçlama çalışmaları yaparken, kronomidler ile mücadele yetersiz kaldı. Mahalle sakinleri akşam olunca balkon kapısı veya pencere camını açamaz olduklarını, binlerce sineğin içeri dolduğunu, daha sonra bunları temizlemek zorunda kaldıklarını anlattı. Dün akşamda duvarları, evlerin içini, sokak lambalarını binlerce kronomid sardı.
IŞIK TUZAKLARI VEYA BİYOLOJİK YÖNTEMLER ÖNERİLDİ
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim.Üyesi Fatih Dikmen kronomid ve mücadele konusunda bilgi verdi.
Dikmen, “Ergin sinek olarak görülen çok kısa bir yaşamları olan bu kronomidler sudan çıktıktan sonra uçmaya ve çiftleşmeye başlar. Yığınla insanları tedirgin edenler bu sineğin ergin formları. Gece veya belli saatlerde çıkmasının nedeni; ışığın bunları cezbetmesi. Işığın olduğu yere uçuyorlar. Hiçbir zararları yok. Sivrisinek gibi sokmuyorlar. Uçma dışında insana zarar vermiyorlar. Şikayetler; bulut olarak etrafı sarmaları" dedi.