Hava karardı, her yeri ''kronomid'' sardı!

Dikmen, “Ergin sinek olarak görülen çok kısa bir yaşamları olan bu kronomidler sudan çıktıktan sonra uçmaya ve çiftleşmeye başlar. Yığınla insanları tedirgin edenler bu sineğin ergin formları. Gece veya belli saatlerde çıkmasının nedeni; ışığın bunları cezbetmesi. Işığın olduğu yere uçuyorlar. Hiçbir zararları yok. Sivrisinek gibi sokmuyorlar. Uçma dışında insana zarar vermiyorlar. Şikayetler; bulut olarak etrafı sarmaları" dedi.