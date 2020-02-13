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  3. 13 Şubat 2020 08:24

Hava kuvvetleri en güçlü ülkeler belli oldu

Uluslararası askeri güç verilerine toplayan Global Power, hava kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıkladı. Türkiye listenin üst sıralarında yer aldı.

Hava kuvvetleri en güçlü ülkeler belli oldu

Listede ülkeler özel saldırı uçakları, nakliye uçakları, helikopterler, saldırı helikopterleri, özel görev hava araçları, avcı uçakları, eğitmenler ve toplamındaki güce göre belirlendi.

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Hava kuvvetleri en güçlü ülkeler belli oldu

Listede toplam 138 ülke yer alıyor. Son sırada Somali yer alırken toplam 48 hava kuvvetiyle Yeni Zelanda'nın 93'üncü sırada olduğu görülüyor.

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Hava kuvvetleri en güçlü ülkeler belli oldu

87'inci sırada 63 hava kuvvetiyle Bulgaristan bulunurken, biraz üst sıralarında Küba 79. sırada yer aldığı görülüyor. Küba'nın toplam kuvvet rakamı 80 olarak açıklanmış durumda.

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Hava kuvvetleri en güçlü ülkeler belli oldu

Portekiz 75'inci sırada, toplam 90 hava kuvvetiyle yer alıyor. Danimarka ise Portekiz'in epey önünde 113 hava kuvvetiyle 69. sıradaki yerini alıyor.

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