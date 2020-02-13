Hava kuvvetleri en güçlü ülkeler belli oldu
Uluslararası askeri güç verilerine toplayan Global Power, hava kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıkladı. Türkiye listenin üst sıralarında yer aldı.
Listede ülkeler özel saldırı uçakları, nakliye uçakları, helikopterler, saldırı helikopterleri, özel görev hava araçları, avcı uçakları, eğitmenler ve toplamındaki güce göre belirlendi.
Listede toplam 138 ülke yer alıyor. Son sırada Somali yer alırken toplam 48 hava kuvvetiyle Yeni Zelanda'nın 93'üncü sırada olduğu görülüyor.
87'inci sırada 63 hava kuvvetiyle Bulgaristan bulunurken, biraz üst sıralarında Küba 79. sırada yer aldığı görülüyor. Küba'nın toplam kuvvet rakamı 80 olarak açıklanmış durumda.