Havacılık tarihinin en büyük gizemi! O uçak 10 yıl önce havada kayboldu ve bulunamadı
Malezya Havayolları'na ait bir uçağın kaybolması, havacılık tarihindeki en büyük gizemlerden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor. Ticari bir yolcu uçağı olan ve 239 kişiyi taşıyan uçak, haritadan izini kaybettikten sonra 10 yıl geçti ancak uçakla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. İşte o uçakla ilgili tüm detaylar...
8 Mart 2014'te Malezya Havayolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru giderken planlanan yolundan saparak Malay Yarımadası boyunca batıya döndü.
Boeing 777 tipi uçak, 15 ülkeden 239 kişiyi taşıyordu. Uçağın radar bağlantısının kesilmesinin ardından birkaç saat boyunca rotasından saptığı ve güneye doğru uçtuğu düşünülüyor.
Bazı yetkililer uçağın yakıtı bittikten sonra Hint Okyanusu'na çakıldığına inanıyor ancak yıllar süren kapsamlı arama çabaları hiçbir yanıt vermedi.
Ne herhangi bir kurban ne de uçak bulunabildi.
YENİ BİR ARAMA OPERASYONU
Uçağın rotadan çıkmasının nedeni ve bugünkü tam konumu, tüm zamanların en büyük havacılık gizemlerinden biri olmaya devam ediyor.
Bu haftanın başında yetkililer, uçağı bulmak için yeni bir arama operasyonunun başlatılabileceğini ileri sürdü.
HAVADAN VE DENİZDEN ARAMA ÇALIŞMALARI
Aramanın ilk aşaması 52 gün sürdü ve 334 arama uçuşu ile havadan gerçekleştirildi.
Ocak 2017'de Avustralya, Malezya ve Çin hükümetleri, Hint Okyanusu tabanının 46 bin 000 mil kareden fazlasını taradıktan sonra uçağın su altında arama çalışmalarını resmen iptal etti.
Bu çaba 150 milyon dolara mal oldu.