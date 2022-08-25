Havada kriz! THY pilotları uçuşlara yetişemedi, yolcular isyan etti

İHA'nın haberine göre Uzun bir süre yolculara herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Yolcuların yanına geç gelen bir THY yetkilisi, pilot olmadığı için uçuşun gerçekleştirilemeyeceğini, isteyen yolcuların farklı illere yönlendirileceğini, aksi halde yolcuların 3-4 saat bekleyeceğini bildirdi.