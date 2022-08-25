Havada kriz! THY pilotları uçuşlara yetişemedi, yolcular isyan etti
Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan Sivas seferini yapacak 08.45 uçağı pilot olmadığı gerekçesiyle 4 saat ertelendi, erteleme yolcuların tepkisine neden oldu.
İstanbul'dan Sivas seferini yapacak olan Türk Hava Yolları'na ait 08.45 uçağı, pilot olmadığı için vaktinde kalkamadı.
İHA'nın haberine göre Uzun bir süre yolculara herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Yolcuların yanına geç gelen bir THY yetkilisi, pilot olmadığı için uçuşun gerçekleştirilemeyeceğini, isteyen yolcuların farklı illere yönlendirileceğini, aksi halde yolcuların 3-4 saat bekleyeceğini bildirdi.
Uçağın pilotunun Antalya'dan İstanbul'a ulaşamadığı için problemin yaşandığı öğrenildi. Bu açıklama yolcuların tepkisine neden oldu. Açıklama yapan görevliye tepki gösteren yolcular, yetişmek zorunda oldukları cenazeleri, toplantıları ve işleri olduğunu dile getirdi.
Türk Hava Yolları'na tepki gösteren yolcular, pilotun gecikmesinden kaynaklı olarak mağdur edilmeleri ve firma tarafından çözüm üretilmemesi ve yedekleme olmadan seferlerin bıçak sırtında sürdürülmesini eleştirdiler. Diğer taraftan, Sivas'ta İstanbul'dan gelecek uçağı bekleyen 10.45 İstanbul THY yolcularına bu seferin iptal edildiği duyuruldu.