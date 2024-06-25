Havalar daha da ısınacak: 43 derecede kavrulmaya hazır olun
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre aşırı sıcaklar kavurmaya devam edecek. Termometrelerin 43 dereceyi göstereceği açıklandı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahmin haritaları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Yapılan uyarılarda çocukların, yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve güneşe direk maruz kalanların daha fazla risk altında olduğunu söylendi.