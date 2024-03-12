Havalar erken ısındı; turist akını başladı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle turistler, tarihi kenti gezerek güneşli havanın keyfini çıkarırken, en çok ziyaret edilen Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi’ne girişlerinden alınan istatistiki verilere göre geçen yıl 2 milyon 150 bin olan turist sayısının bu yıl 3 milyonu aşması bekleniyor.