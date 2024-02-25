Havalar ısındı, piknik sezonu açıldı

Şehnaz Dizdar (53) ise “Sürekli geliyoruz. Havalar güzel olduğunda hep buralardayız. Sabah kahvaltımızı burada yaparken hava çok güzeldi. Şimdi de mangalımızı yapıp evlerimize döneceğiz. Pazar gününü insanlar değerlendiriyor. Ailenle vakit geçirince her şey güzel oluyor” diye konuştu.