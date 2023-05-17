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Havalimanı ve gümrüklerde ikinci tur hazırlığı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında seçim sandıkları yeniden kuruldu.

Havalimanı ve gümrüklerde ikinci tur hazırlığı - Resim: 1

İkinci tur oy kullanma işlemleri başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak. Bu kapsamda seçim sandıkları İstanbul Havalimanı'nda ikinci tur için yeniden kuruldu.

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Havalimanı ve gümrüklerde ikinci tur hazırlığı - Resim: 2

Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. 

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Havalimanı ve gümrüklerde ikinci tur hazırlığı - Resim: 3

Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek. (DHA)

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Havalimanı ve gümrüklerde ikinci tur hazırlığı - Resim: 4
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