Havalimanında akılalmaz olay! Soyunup kendini tatmin etti
ABD'deki Minneapolis-St. Paul havalimanında bir adam, hereksin önünde soyunup kendini tatmin ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Görevliler, kendisine engel olmaya çalışınca Frank Towers isimli adam, "Burası özgür bir ülke. Bana karışamazsınız" diye bağırdı. Görevliler kendisini uyarmaya devam edince öfkeli adam görevlilerin üzerine yürüdü.
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Yetkililer Frank Towers'ı biber gazı ile etkisiz hale getirip gözaltına aldı.
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Güvenlik kamerası görüntülerinde 44 yaşındaki Towers'in soyunmadan önce havalimanında bulunan televizyon ekranlarına kafa attığı da görülüyor.
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Olay yerine çağrılan destek ekiple zorlukla etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan Towers, toplum ahlakına aykırı davranmak, görevlilere tehdit ve fiziksel şiddete teşebbüs etme suçlamaları ile yargılanacak.
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