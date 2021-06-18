Havalimanında korkunç olay: Uçak çöktü
Dev uçağın pistte beklerken burnunun yere yapışması sonucunda havalimanında büyük kaos yarattı.
Dünyanın en popüler havalimanlarından Heathrow'da bu sabah bir uçak eşine az rastlanır bir şekilde görüntülendi, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar anında medyada haber oldu.
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British Airways'a ait bir Boeing 787 model uçak, bu sabah Almanya Frankfurt'a gitmek üzere piste çıktı. Uçak, iki gün önce Rusya'nın başkenti Moskova'dan Londra'ya iniş yapmıştı.
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Uçak Heathrow Havalimanı'nın asfalt pistindeyken ön iniş takımları çöktü ve aracın burnu piste yapıştı. Havayolu yetkilileri, olay sırasında birkaç mürettebat bulunduğunu açıkladı.
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Olayın duyulmasıyla çok sayıda acil müdahale ekibi uçağın yanına hareket etti, Heathrow Havalimanı'nda büyük bir kaos yaşandı. Polisler, itifaiye ekipleri ve ambulanslar olay yerine ulaştı.
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