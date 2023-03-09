Havalimanında unutulan bavullardan neler çıktı neler! Hepsi satışa çıkarılacak

Korkmaz, müşterilerinin özellikle cep telefonu olmak üzere elektronik eşyaları sorduklarını söyledi. 1995'ten itibaren bu işi yaptığını belirten Aziz Korkmaz, büyük bölümü orijinal marka olan ürünleri cumartesi gününden itibaren piyasa değerinden daha düşük fiyata satacaklarını belirtti.