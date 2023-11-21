Hayal değil gerçek: Bu ilçemizde suyun ardından elektrik de ücretsiz olacak

Ramazan ve Kurban Bayramları ile Cumhuriyet Bayramlarında konutlara 20'şer ton olmak üzere toplamda yıllık 60 ton suyun ücretsiz verildiğini söyleyen Başkan Süslü; “Belediyemize ait 1 megavatlık güneş enerjisi elektrik santrali devreye girdi. Bu santralle belediyemizin elektrik giderlerini karşılamaya başladık. Önümüzdeki dönemlerde de 1 megavatlık güneş enerjisi santrali daha kuracağız. Kurulum için tüm işlemlerini tamamladık. Yeni santralimiz tamamlandığında kasaba halkımıza elektriği de ücretsiz vermeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.