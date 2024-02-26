Hayalet gemi 120 yıl sonra ''yanlışlıkla'' bulundu
1904 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolan SS Nemesis adlı kömür gemisi 120 yıl sonra Avustralya açıklarında bulundu.
Geminin enkazının, kayıp kargosunu arayan bir şirket tarafından okyanus dibinde yanlışlıkla bulunduğu belirtildi.
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Independent Türkçe'nin aktardığına göre, SS Nemesis ve 32 mürettebatı, 9 Temmuz 1904'te Birleşik Krallık'ın Newcastle kentinden kömür yüklü şekilde yola çıkmıştı.
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73 metre uzunluğundaki geminin varış noktası Melbourne'dü ancak SS Nemesis yolculuk sırasında kayboldu. Gemi son olarak Sidney'in güneyindeki Wollongong kasabasının açıklarında dalgalarla boğuşurken görülmüştü.
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Takip eden haftalarda gemideki Avustralya, Britanyalı ve Kanadalı mürettebattan bazılarının cesetleri, gemi enkazından parçalarla birlikte karaya vurmuştu.
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