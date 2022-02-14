Hayalet köy yıllar sonra gün yüzüne çıktı

Bununla birlikte, kuraklıktan çatlamış çamurlu zeminde yürüyen ziyaretçiler, hayalet köyde kısmen çökmüş çatılar, bir zamanlar kapıları veya kirişleri oluşturan tuğla birikintiler, ahşap molozlar ve hatta paslı bir borudan su akan bir çeşme bile buldular.