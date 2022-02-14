Hayalet köy yıllar sonra gün yüzüne çıktı
İspanya'nın Galiçya bölgesinde yer alan ve 1992 yılında sular altında kalan Aceredo Köyü kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıktı. Hayalet köy olarak anılan kasaba, hala çalışan çeşmesi ve ürkütücü bina kalıntıları ile dikkat çekiyor.
İspanya-Portekiz sınırındaki bir barajı neredeyse boşaltan kuraklıkla ortaya çıkan hayalet köy, ürkütücü kalıntılarıyla turistleri kendisine çekmeye başladı.
1992'DE SULAR ALTINDA KALMIŞTI
İspanya’nın kuzey batısındaki Galiçya bölgesinde yer alan Alto Lindosu barajının kapasitesi yüzde 15’e düştü. 1992 yılında barajın oluşturulması için Aceredo köyü sular altında bırakılmıştı.
Bölge sakinlerinden 65 yaşındaki emekli Maximino Perez Romero, "Sanki film izliyorum. İçimde bir hüzün var. Kuraklık ve küresel ısınma nedeniyle hepimizin başına gelecek şey bu” dedi.
Bununla birlikte, kuraklıktan çatlamış çamurlu zeminde yürüyen ziyaretçiler, hayalet köyde kısmen çökmüş çatılar, bir zamanlar kapıları veya kirişleri oluşturan tuğla birikintiler, ahşap molozlar ve hatta paslı bir borudan su akan bir çeşme bile buldular.