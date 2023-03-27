Hayalet şehir Yusufeli'nde binalar sular altında

'TAŞINMA NEREDEYSE BİTTİ'

Eski ilçeden yeni yerleşim yerine taşınmanın bütünüyle neredeyse bittiğini aktaran Vali Doruk, "Şehrimizin yeni yerleşim yeri kurulma çalışmaları ile bu yerleşim yerini diğer il ve ilçelere bağlayacak bağlantı yolları tamamlandı. Köy yollarımızda da elektrik su ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yusufelili vatandaşlarımız yeni yerleşim yerinde taşınıp burada yaşamaya başladılar. Yapacağımız hala çok işimiz var. Bu işleri Yusufeli’nde zaman harcayarak eksiklikleri tamamlayacağız. Taşınma konusunda gerek konutlar olsun gerek iş yerleri olsun neredeyse bütünüyle yeni yerleşim yerine taşındığını söyleyebiliriz. Konaklama ve ticari faaliyetlerin yeni yerleşim yerinde yapıldığını söyleyebiliriz" diye konuştu.