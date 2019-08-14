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  3. 14 Ağustos 2019 14:20

Hayalindeki tatil için Londra'dan Malezya'ya gitti, ormanda cesedi bulundu

20 yıldır Londra'da yaşayan İrlandalı-Fransız bir çiftin 15 yaşındaki kızı Nora Quoirin, hayalindeki tatile çıktı. Malezya'ya giden aile, günler sonra hayatlarının kabusunu yaşadı. 15 yaşındaki Nora'nın cesedi ormanlık alanda bulund

Hayalindeki tatil için Londra'dan Malezya'ya gitti, ormanda cesedi bulundu

15 yaşındaki İngiliz Nora Quoirin, ailesi ile birlikte uzun zamandır hayalini kurdukları tatile çıktı.

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Hayalindeki tatil için Londra'dan Malezya'ya gitti, ormanda cesedi bulundu

Yaklaşık 20 yıldır Londra'da yaşayan İrlandalı-Fransız bir çiftin kızı olan Nora, Malezya'ya uçtu.

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Hayalindeki tatil için Londra'dan Malezya'ya gitti, ormanda cesedi bulundu

Cumartesi günü Başkent Kuala Lumpur'un 60 kilometre güneyinde, Seremban yakınlarındaki bir doğa rezervindeki tesise geldi.

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Hayalindeki tatil için Londra'dan Malezya'ya gitti, ormanda cesedi bulundu

Tesis, Malezya'daki Titiwangsa Dağları'nın eteklerinde ve Berembun Ormanı'nın yanında yer alıyordu.

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