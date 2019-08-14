Hayalindeki tatil için Londra'dan Malezya'ya gitti, ormanda cesedi bulundu
20 yıldır Londra'da yaşayan İrlandalı-Fransız bir çiftin 15 yaşındaki kızı Nora Quoirin, hayalindeki tatile çıktı. Malezya'ya giden aile, günler sonra hayatlarının kabusunu yaşadı. 15 yaşındaki Nora'nın cesedi ormanlık alanda bulund
15 yaşındaki İngiliz Nora Quoirin, ailesi ile birlikte uzun zamandır hayalini kurdukları tatile çıktı.
Yaklaşık 20 yıldır Londra'da yaşayan İrlandalı-Fransız bir çiftin kızı olan Nora, Malezya'ya uçtu.
Cumartesi günü Başkent Kuala Lumpur'un 60 kilometre güneyinde, Seremban yakınlarındaki bir doğa rezervindeki tesise geldi.