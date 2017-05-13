Engelliler ''temsili askerlik'' uygulamasında
Engelliler Haftası nedeniyle Erzurum'da "temsili askerlik" uygulaması kapsamında 62 engelli bir günlük askerlik heyecanını tattı.
Engelliler Haftası nedeniyle Erzurum'da gerçekleştirilen 'temsili askerlik' uygulaması kapsamında, 62 engelli gencin bir günlük askerlik heyecanı, gözleri yaşarttı.
Tören sonrası 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, 22 yaşındaki Down sendromlu Halil İbrahim Koca'yı makam otomobili ile gezdirerek engelli gencin hayalini gerçekleştirdi.
Merkez Palandöken İlçesi'ndeki 109'uncu Topçu Alayı'na aileleriyle gelen 62 zihinsel ve bedensel engelli bir günlük temsili askerlik eğitimi için önce yakınlarının yardımıyla asker elbisesi giydi. Engellilerin tören alanındaki yerlerini almasının ardından tören mangası geçiş yaptı. Engelli askerler adına bir konuşma yapan Fatih Ele, "Bugün bir hayalimizi gerçekleştirdik.
Güzel yurdumuzun bireyi olarak bizler de Vatan borcunu ödemek için yola çıktık. bugün bizlerin ömründe ayrı bir sayfa açıldı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir ferdi olarak ordumuza katıldık. 109'uncu Topçu Alay Komutanlığı kışlasında bir gün süreyle askerlik hizmeti yaptık. Bu ortamdaki o güzel havayı teneffüs ettik" dedi.