Engelliler ''temsili askerlik'' uygulamasında

Güzel yurdumuzun bireyi olarak bizler de Vatan borcunu ödemek için yola çıktık. bugün bizlerin ömründe ayrı bir sayfa açıldı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir ferdi olarak ordumuza katıldık. 109'uncu Topçu Alay Komutanlığı kışlasında bir gün süreyle askerlik hizmeti yaptık. Bu ortamdaki o güzel havayı teneffüs ettik" dedi.