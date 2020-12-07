Hayat ne zaman normale dönecek? ABD'li uzman tarih verdi
Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşılardan gelen olumlu haberlerin ardından normal hayata dönüş için tarih verildi.
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Toplam vaka sayısı 67 milyon 393 bini geçerken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 541 bin 752'ye ulaştı.
Avrupa başta olmak üzere tüm ülkeler vaka sayısındaki artışları durdurmak için tekrar sert tedbirlere başvururken Kovid-19 aşısıyla ilgili sevindirici gelişmeler de dünyaya umut olmaya devam ediyor.
Dünyada en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 15 milyon 159 bin 529 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 288 bin 906 kişi hayatını kaybetti.