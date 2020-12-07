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  3. 07 Aralık 2020 12:09

Hayat ne zaman normale dönecek? ABD'li uzman tarih verdi

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşılardan gelen olumlu haberlerin ardından normal hayata dönüş için tarih verildi.

Hayat ne zaman normale dönecek? ABD'li uzman tarih verdi

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Toplam vaka sayısı 67 milyon 393 bini geçerken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 541 bin 752'ye ulaştı.

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Hayat ne zaman normale dönecek? ABD'li uzman tarih verdi

Avrupa başta olmak üzere tüm ülkeler vaka sayısındaki artışları durdurmak için tekrar sert tedbirlere başvururken Kovid-19 aşısıyla ilgili sevindirici gelişmeler de dünyaya umut olmaya devam ediyor.

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Hayat ne zaman normale dönecek? ABD'li uzman tarih verdi

Dünyada en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 15 milyon 159 bin 529 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 288 bin 906 kişi hayatını kaybetti.

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Hayat ne zaman normale dönecek? ABD'li uzman tarih verdi

Öte yandan ABD'de koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başkanı Moncef Slaoui, "tünelin ucunda ışığın görüldüğünü" söyledi.

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