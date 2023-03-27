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Hayatından endişe ediliyordu, çöp evden çıktı

Eskişehir'de komşularının bir süredir haber alamadığı ve hayatından endişe ettiği için polise ihbarda bulunduğu 70 yaşındaki kadın çöp ev haline çevirdiği evnde bulundu.

Hayatından endişe ediliyordu, çöp evden çıktı - Resim: 1

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak üzerindeki tek katlı evde yalnız yaşayan N.G.’tan bir süredir haber alamayan komşuları, hayatından endişe ettiklerini belirterek polise ihbarda bulundu.

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Hayatından endişe ediliyordu, çöp evden çıktı - Resim: 2

Evin önüne gelen polis ekipleri, yaklaşık yarım saat N.G.’a ulaşmaya çalıştı. Kapıyı açan Gönültaş, evde yalnız yaşadığını belirterek kimseden yardım talep etmediğini söyledi. 

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Hayatından endişe ediliyordu, çöp evden çıktı - Resim: 3

DHA'nın haberine göre evin kapısına kadar çöp olduğunu gören polisler, yaptıkları kontrolde N.G.’ın evinde tonlarca çöp topladığını belirledi.

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Hayatından endişe ediliyordu, çöp evden çıktı - Resim: 4

Polisler tarafından evden çıkarılan N.G., sağlık kontrolünden geçirilmesi için ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çöp evin temizlenmesi için Tepebaşı Belediye Başkanlığı ve savcılık tarafından adli işlem başlatıldı. (DHA)

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