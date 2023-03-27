Hayatından endişe ediliyordu, çöp evden çıktı

Polisler tarafından evden çıkarılan N.G., sağlık kontrolünden geçirilmesi için ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çöp evin temizlenmesi için Tepebaşı Belediye Başkanlığı ve savcılık tarafından adli işlem başlatıldı. (DHA)