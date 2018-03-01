''Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiye'yi görmeli''
Dünyaca ünlü seyahat yazarı Patricia Schultz, "Türkiye gençlik hayallerimin ülkesi. Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiye'yi görmeli." dedi.
Kanada'nın en büyük tur operatörlerinden Trafalgar'ın Toronto'da düzenlediği turizm gecesine Türkiye damgasını vurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığının ana sponsorluğunu üstlendiği gece, Kanada Kraliyet Müzik Konservatuvarı'nda gerçekleşti. Yaklaşık bin davetlinin katıldığı geceye, dünyaca ünlü ABD'li seyahat yazarı Patricia Schultz da iştirak etti.
"Ölmeden Önce Görülmesi Gereken 1000 Şehir" isimli kitabı ile en çok satanlar listesine giren Patricia Schultz, Türkiye'ye dair düşüncelerini anlattı. Dünyaca ünlü seyahat yazarı Patricia Schultz, Türkiye'nin gençlik hayallerinin ülkesi olduğunu belirterek, ''Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiye'yi görmeli'' dedi.
Schultz, Türkiye'nin turistler için "büyüleyici, misafirperver ve güzel" bir ülke olarak tanımlanabileceğini söyledi.
"İSTANBUL BENİMLE KONUŞTU"
En son 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak gittiği Türkiye'nin büyük olduğu kadar, büyük de bir tarihe sahip ülke olduğunu anlatan Schultz, ''Annem aslında İtalya'da doğmuş ve bu da beni doğu Akdenizli yapıyor. Türkiye'nin insanı ve kültürü bana yabancı değil. Belki bundan önceki hayatımda Türk'tüm, bilemiyorum. Ben büyük şehirliyim, New Yorkluyum. Büyük şehirleri çok seviyorum ve enerjisini, verdiği umudu, coşkuyu da bir o kadar seviyorum. Bu açıdan İstanbul beni cezbetti, benimle konuştu. Yine gidebilirim ve o sokaklarda, çarşılarda kaybolmayı isterim. Gerçek şu ki böyle bir şehri kolayca bulamıyorsunuz'' dedi.
"DÜNYADA BİR İSTANBUL DAHA BULAMAZSINIZ"
Dünyanın büyük bir bölümünün İstanbul'u anlamadığını ifade eden Patricia Schultz, ''İstanbul dünyada, bir ayağı Asya ve ötekisi Avrupa'da olan tek şehirdir ve bunun ne anlama geldiği pek anlaşılmıyor. Bin yıllık geçmişindeki kültür, yemeklerin, geleneklerin, dillerin ve dinlerin değişimi İstanbul'da açıkça görülebiliyor. Bunu sadece o bölgede değil dünyanın hiçbir bölgesinde bulamazsınız. Aslında dünyada bir İstanbul daha bulamasınız'' şeklinde konuştu.