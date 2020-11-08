Haydar Aliyev ve eşinden zafer pozu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendiren Şuşa bölgesinin 28 yıl sonra Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılmasının ardından eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte zafer pozu verdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Haydar Aliyev'in mezarını ve Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti. Aliyev çifti Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için canlarını veren şehitleri mezarları başında andı.
KAMERA KARŞISINDA ZAFER POZU VERDİCumhurbaşkanı Aliyev, "Ebedi Meşale" anıtına çelenk koyduktan sonra Azerbaycan İstiklal Marşı çalındı. Azerbaycan halkına seslenen Aliyev, Dağlık Karabağ'ın kalbi olan Şuşa şehrinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Ulusa sesleniş konuşmasının ardından İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Şuşa zaferini kutlamak üzere kamera karşısında zafer pozu verdi.
Aliyev, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını şu ifadelerle açıklamıştı: "8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür. Ermeni vandallarının dağıttığı Şuşa'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak.