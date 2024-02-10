Hayvan hakları savunucuları ayaklandı: Atlıkarıncalardaki maketler yasaklansın

PETA tarafından yapılan açıklamada, "Bunlar yasaklanmalı çünkü bunlar bilinçli varlıkların sömürülmesini farkında olmadan kutluyor" denildi. Kurum, atlara, develere, fillere, yunuslara ve hatta tek boynuzlu atlara binmenin hayvanlar hakkındaki sömürücü fikirleri pekiştirdiğini duyurdu. Hogervorst, "Lunaparklar elbette böyle bir niyet taşımıyor, ancak bu atlıkarıncalar çocuklara hayvanları sadece zevkimiz için kullanmanın normal olduğu hissini veriyor" dedi.