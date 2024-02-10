Hayvan hakları savunucuları ayaklandı: Atlıkarıncalardaki maketler yasaklansın
Hayvan hakları aktivistleri, eğlence parkları, çocuk oyun alanları ve lunaparkların vazgeçilmez oyuncağı atlıkarıncalardaki hayvan maketleri için harekete geçti.
Dünyanın en çok tanınan hayvan hakları örgütü PETA, yeni bir çağrıda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.
Hollanda'daki PETA'nın üst düzey isimlerinden olan bilim danışmanı Janneke Hogervorst, fuar, lunapark ve eğlence parklarında kullanılan atlıkarıncalardaki at ve diğer hayvan maketlerinin yasaklanması gerektiğini söyledi.
PETA tarafından yapılan açıklamada, "Bunlar yasaklanmalı çünkü bunlar bilinçli varlıkların sömürülmesini farkında olmadan kutluyor" denildi. Kurum, atlara, develere, fillere, yunuslara ve hatta tek boynuzlu atlara binmenin hayvanlar hakkındaki sömürücü fikirleri pekiştirdiğini duyurdu. Hogervorst, "Lunaparklar elbette böyle bir niyet taşımıyor, ancak bu atlıkarıncalar çocuklara hayvanları sadece zevkimiz için kullanmanın normal olduğu hissini veriyor" dedi.
Hogervorst, Avrupa'nın en büyük eğlence parklarından biri olan Efteling'e bir mektup yazarak hayvan maketlerinin yerine araba, uçak, uzay gemisi ya da gökkuşağı konulmasını talep etti.