Hayvanat bahçesinde skandal! Müdür cüce keçilerle ziyafet çekti
Meksika’da hayvanat bahçesi müdürünün, 4 keçiyi kestirip yılbaşı partisinde servis ettirdiği ortaya çıktı. Müdürün bir geyiğin ölümü ve birçok hayvanın satılması gibi başka vukuatları da ortaya çıktı.
Meksika’nın Guerrero eyaleti Semaren Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Fernando Ruiz Gutierrez, 31 Aralıkta yaptığı basın açıklamasında olayla ilgili Bu dört hayvan, hayvanat bahçesinde kesilip pişirildi ve yıl sonu partisinde yemek olarak sunuldu ifadelerini kullandı.
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Zoochilpan Hayvanat Bahçesi’nde meydana gelen olayda, pigme keçilerin pişirilip yenmesi dahil bazı hayvanların satılması ve bir geyiğin ölmesi gibi bir çok konuda suçlanan Jose Ruben Navan’ın, 12 Ocak’ta görevden alındığı belirtildi.
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Gutierrez açıklamasında Navan’ın insan sağlığını da tehlikeye attığını vurgulayarak bu hayvanların bir gıda olarak tüketime uygun olmadığını ifade etti.
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Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
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