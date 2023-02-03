Hayvanat bahçesinde skandal! Müdür cüce keçilerle ziyafet çekti

Meksika’nın Guerrero eyaleti Semaren Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Fernando Ruiz Gutierrez, 31 Aralıkta yaptığı basın açıklamasında olayla ilgili Bu dört hayvan, hayvanat bahçesinde kesilip pişirildi ve yıl sonu partisinde yemek olarak sunuldu ifadelerini kullandı.