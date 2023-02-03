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Hayvanat bahçesinde skandal! Müdür cüce keçilerle ziyafet çekti

Meksika’da hayvanat bahçesi müdürünün, 4 keçiyi kestirip yılbaşı partisinde servis ettirdiği ortaya çıktı. Müdürün bir geyiğin ölümü ve birçok hayvanın satılması gibi başka vukuatları da ortaya çıktı.

Hayvanat bahçesinde skandal! Müdür cüce keçilerle ziyafet çekti - Resim: 1

Meksika’nın Guerrero eyaleti Semaren Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Fernando Ruiz Gutierrez, 31 Aralıkta yaptığı basın açıklamasında olayla ilgili Bu dört hayvan, hayvanat bahçesinde kesilip pişirildi ve yıl sonu partisinde yemek olarak sunuldu ifadelerini kullandı.

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Hayvanat bahçesinde skandal! Müdür cüce keçilerle ziyafet çekti - Resim: 2

Zoochilpan Hayvanat Bahçesi’nde meydana gelen olayda, pigme keçilerin pişirilip yenmesi dahil bazı hayvanların satılması ve bir geyiğin ölmesi gibi bir çok konuda suçlanan Jose Ruben Navan’ın, 12 Ocak’ta görevden alındığı belirtildi.

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Hayvanat bahçesinde skandal! Müdür cüce keçilerle ziyafet çekti - Resim: 3

Gutierrez açıklamasında Navan’ın insan sağlığını da tehlikeye attığını vurgulayarak bu hayvanların bir gıda olarak tüketime uygun olmadığını ifade etti. 

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Hayvanat bahçesinde skandal! Müdür cüce keçilerle ziyafet çekti - Resim: 4

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

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