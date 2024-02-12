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Hayvanlardan insanlara bulaşan virüste ilk vaka

Tüm dünyaya kabusu yaşatan Covid-19 salgını sonrasında mutasyona uğrayan virüslere bir yenisi daha eklendi. Hayvanlardan insanlara bulaşabilmesinden korkulan bir virüsle ilgili ilk vaka kayıtlara geçti.

Hayvanlardan insanlara bulaşan virüste ilk vaka - Resim: 1

2015 yılında ilk kez keşfedilen ancak o zamandan beri görülmemiş olan Alaskapox virüsü, yeniden hortladı. Ve bu virüs insanlarda ölümcül vakalara yol açıyor.

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Hayvanlardan insanlara bulaşan virüste ilk vaka - Resim: 2

Alaska'daki sağlık yetkilileri, eyaletteki ilk ölümcül Alaskapox vakasını doğruladı. Bu viral hastalık insanlardan hayvanlara bulaşabiliyor ve belirtileri oldukça iç karartıcı.

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Hayvanlardan insanlara bulaşan virüste ilk vaka - Resim: 3

Anchorage Daily News'in haberine göre, Kenai yarımadasından bir yaşlı adam, ocak ayı sonlarında Alaskapox enfeksiyonu geçirerek yaşamını yitirdi. Bu durum, Alaska'da Alaskapox vakasının ilk ölümle sonuçlandığını gösteriyor.

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Hayvanlardan insanlara bulaşan virüste ilk vaka - Resim: 4

Yetkililer, halkı paniklememeleri ancak daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorlar. Alaskapox virüsünün semptomlarını tanıyarak sağlık uzmanlarına başvurmalarını öneriyorlar.

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