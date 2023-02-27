Hayvanseverleri çıldırtan haber: 150 büyükbaş hayvanı çürümeye terk edecekler...

Gila Ulusal Orman Şefi Camille Howes, "Bu zor bir karar oldu, ancak yabani sığırların Gila Wilderness'tan ölümcül bir şekilde uzaklaştırılması, kamu güvenliğini, tehdit altındaki ve nesli tükenmekte olan türlerin yaşam alanlarını, su kalitesini ve Gila Wilderness'ın doğal karakterini korumak için gereklidir" dedi.