Hayvanseverleri çıldırtan haber: 150 büyükbaş hayvanı çürümeye terk edecekler...
ABD'de yabani sığırlar, kamu güvenliği için tehdit oluştukları gerekçesiyle itlaf edilerek çürümeye terk edilecek.
ABD'nin New Mexico eyaletinde yaklaşık 150 yabani sığırın 'kamu güvenliği için önemli bir tehdit oluşturdukları' gerekçesiyle katledileceği ve vahşi doğada çürümeye terk edileceği bildirildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, hayvanların cesetlerinin, doğal yollarla çürümeleri için bir alana bırakılacağı belirtildi.
İTLAF KARARI VERİLDİ
Gila Ulusal Orman Servisi, sığırların ziyaretçilere karşı 'saldırgan' olmaları ve çevreye 'zarar vermeleri' nedeniyle itlaf edilmeleri yönünde 'zor bir karar' aldıklarını açıkladı.
Gila Ulusal Orman Şefi Camille Howes, "Bu zor bir karar oldu, ancak yabani sığırların Gila Wilderness'tan ölümcül bir şekilde uzaklaştırılması, kamu güvenliğini, tehdit altındaki ve nesli tükenmekte olan türlerin yaşam alanlarını, su kalitesini ve Gila Wilderness'ın doğal karakterini korumak için gereklidir" dedi.