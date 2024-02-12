Hazar Gölü sis denizinde kayboldu! Dron görüntüleri mest etti

Elazığ’da bulunan Hazarbaba Kayak merkezinde olduklarını belirten Uğur Öz, ''Arkadaşlarla kaymak için geldik ama maalesef kar yok. Biz de burada oluşan sisi izliyoruz. Çok güzel bir manzarası var. Hazar Gölü şuan da sis ile kaplı ve çok güzel bir manzara oluşturmuş” dedi.