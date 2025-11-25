Hazine arayan defineciler 3 asırlık tarihi mezarı talan etti

Bölgede inceleme yapan araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz hem tarihi hem de inanç değerlerine yönelik büyük bir saygısızlık yapıldığını belirterek, "Oyuk Baba Ereni yapısı, yaklaşık 300 yıllık. Ancak buraya zaman zaman define aramak için gelmişler. Bu tip mezarlarda para veya altın bulunma ihtimali yoktur. Bu kazı tamamen asılsız bilgilere dayanarak yapılmış bir tahribattır" dedi.