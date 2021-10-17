Hazine'den 5 partiye 645 milyon TL ödenecek
Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulan 2022 yılı bütçe yasa teklifiyle siyasi partilere önümüzdeki yıl yapılacak devlet yardımlarının ayrıntısı ortaya çıktı. Bütçe teklifine göre, önümüzdeki yıl 5 siyasi partiye toplam 645 milyon 164 bin 527 lira para devlet yardımı yapılacak.
Bütçe teklifiyle 2022 yılında genel bütçe gelirlerinin 1 trilyon 448 milyar 944 milyon 742 bin lira olması öngörüldü.
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Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, teklif bu gelir tahminiyle yasalaşırsa barajı aşan AK Parti, CHP, HDP ve MHP'ye Hazine'den toplam 579 milyon 578 bin lira devlet yardımı yapılacak.
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AK Parti'ye 280 milyon 279 bin lira,
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CHP'ye 149 milyon 134 bin lira,
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