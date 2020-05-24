Haziran ayı normalleşme planı belli oldu
Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından günlük vaka sayısının 500'e düşmesi tahmin ediliyor. Durum iyiye giderse Haziran ayında yeni normalleşme adımları atılacak. İşte hükümetin normalleşme planı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bayramdan sonra daha özgürüz" müjdesini vermesinin ardından hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı.
Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öngörülüyor. Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.
RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.