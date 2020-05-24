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  3. 24 Mayıs 2020 10:14

Haziran ayı normalleşme planı belli oldu

Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından günlük vaka sayısının 500'e düşmesi tahmin ediliyor. Durum iyiye giderse Haziran ayında yeni normalleşme adımları atılacak. İşte hükümetin normalleşme planı...

Haziran ayı normalleşme planı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bayramdan sonra daha özgürüz" müjdesini vermesinin ardından hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı.

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Haziran ayı normalleşme planı belli oldu

Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öngörülüyor. Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.

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Haziran ayı normalleşme planı belli oldu

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.

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Haziran ayı normalleşme planı belli oldu

UÇUŞLARDA MESAFELİ YOLCULUK

İç hat ve dış hat uçuşları Haziran ayı başında kademe kademe başlayacak. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.

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