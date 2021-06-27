Haziran ayında fiyatlar arttı: İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller
Her ay olduğu gibi Haziran ayında da fiyat artışının sürdüğü sıfır otomobillerde marka marka en ucuz sıfır otomobilleri sizin için derledik...
Her ay olduğu gibi Haziran ayında da fiyat artışının sürdüğü sıfır otomobillerde, en ucuz otomobiller belli oldu.
Sıfır otomobil fiyatlarına Haziran ayı ile birlikte artış yaşandı. Çip krizi sürerken üretim azalıp talep arttı. Bununla birlikte döviz kurlarındaki volatilite de etkisini otomotiv sektörü üzerinde gösterdi.
İşte en ucuz otomobiller
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Alfa Romeo Giulia 859.950 lira
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Audi A3 Sportback 452.893 lira
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BMW 118i 458.500 lira
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