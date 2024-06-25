Haziran sonunda karla mücadele devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kırkgeçit Şantiye Şefliği ekipleri, kent merkezine yaklaşık 135 kilometre uzaklıktaki Gürpınar ilçesindeki 3 bin rakımlı Sıcaklı Mahallesi Tüzek mezrasında yayla yolunda karla mücadele çalışması yaptı.