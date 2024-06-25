  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Haziran sonunda karla mücadele devam ediyor

Haziran sonunda karla mücadele devam ediyor

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Tüzek mezrasında yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyen ekipler, Haziran sonunda kapalı olan yayla yolunu ulaşıma açtı.

Haziran sonunda karla mücadele devam ediyor - Resim: 1

Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olurken, Van’ın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

1 / 5
Haziran sonunda karla mücadele devam ediyor - Resim: 2

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kırkgeçit Şantiye Şefliği ekipleri, kent merkezine yaklaşık 135 kilometre uzaklıktaki Gürpınar ilçesindeki 3 bin rakımlı Sıcaklı Mahallesi Tüzek mezrasında yayla yolunda karla mücadele çalışması yaptı.

2 / 5
Haziran sonunda karla mücadele devam ediyor - Resim: 3

2 iş makinesi ve 4 personel ile Hakkari sınırına yakın bölgede yürütülen çalışmalar tamamlanırken, yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyen ekipler, kapalı olan son yayla yolunu ulaşıma açtı.

3 / 5
Haziran sonunda karla mücadele devam ediyor - Resim: 4
4 / 5