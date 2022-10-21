HDP'lilerin yürüyüşüne polis müdahalesi! Aralarında milletvekilleri de var

Demokratik Bölgeler Partisi ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bir grup Türk Silahlı Kuvvetlerin Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonlarda sözde kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi.